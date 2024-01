La N-VA et l'Open Vld unissent leurs forces à Beersel

Les sections locales de la N-VA et de l'Open Vld à Beersel (Brabant flamand) ont annoncé, lundi, leur fusion - sous le nom N-VA+Blauw - en vue des prochaines élections communales. Les deux partis s'uniront pour le scrutin et formeront ensuite un groupe commun.

En 2018, la N-VA était devenue le deuxième parti de la commune avec 22,7 % et 7 sièges. L'Open Vld était, lui, resté bloqué à 7,8 % et 2 sièges. Les deux formations font partie de la majorité.

"Nous voulons pouvoir peser plus lourd", ont expliqué les deux partis au cours d'une conférence de presse. "Nous pourrons ainsi garantir une politique flamande qui priorise ceux qui ont un lien avec notre commune, et qui soutient plus fortement nos commerçants et nos entrepreneurs."