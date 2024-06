La probabilité d'attaque terroriste aux Pays-Bas a légèrement augmenté

La probabilité qu'un attentat terroriste soit perpétré aux Pays-Bas a légèrement augmenté au cours des six derniers mois, ressort-il d'une évaluation semestrielle menée par le coordinateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (NCTV). Le niveau de la menace avait déjà été relevé au niveau 4, le deuxième le plus élevé, en décembre dernier. Ce niveau n'est toutefois pas relevé, précisent les autorités néerlandaises.

La principale menace émane du djihadisme, précise le coordinateur. Cette menace des réseaux djihadistes opérant en Europe subsiste, notamment en raison de liens avec le groupe terroriste État Islamique (EI). Le coordinateur s'inquiète par ailleurs de nombreux individus qui se radicalisent en ligne, dont certains sont très jeunes. Quelques-uns préparent ou ont déjà commis un attentat, menant à plusieurs arrestations en Europe, selon les autorités néerlandaises.

Les Pays-Bas sont également confrontés à des menaces venues de l'extrême-droite, principalement en ligne. Selon le coordinateur, cette menace terroriste est "plus imprévisible et plus difficile à détecter" qu'il y a quelques années. Cela s'explique par une plus grande fragmentation des groupes en ligne, combinée à une intensification de la coopération entre ces différents groupes.