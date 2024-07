La procédure de médiation autour du CEO de la Loterie nationale a échoué

La procédure de médiation engagée au sein de la Loterie nationale entre syndicats et direction s'est soldée par un échec, a annoncé mardi soir la Loterie nationale. Engagée depuis fin mars, la médiation visait le CEO de l'entreprise publique, Jannie Haek, accusé, notamment, de "violence verbale" à l'égard de collaborateurs.

Du côté syndical, Jean-François Lemaire, secrétaire fédéral à la CGSP, souligne le "manque de confiance" des organisations syndicales impliquées (CSC, CGSP et CGSLB) vis-à-vis du CEO, Jannie Haek. ""Il continue à poser problème. Malgré plusieurs réunions (une dizaine, ndlr), il est toujours dans le déni", déplore M. Lemaire. "Il fait retomber ses erreurs sur ses équipes et reste clairement un manager toxique."

Le syndicaliste estime que la balle est désormais dans le camp du Conseil d'administration de l'institution publique: "Ils prendront sans doute des mesures. Ils ne peuvent en tout cas pas laisser la situation telle quelle, après l'échec de la médiation."

"Au cours de la procédure de médiation, le CEO de la Loterie Nationale s'est excusé à plusieurs reprises pour son style de communication qui peut être ressenti, en raison d'un vocabulaire inapproprié ou du ton utilisé comme intimidant, inapproprié et offensant", se défend encore la Loterie. "Le CEO a déclaré que ce n'était en aucun cas son intention et qu'il s'est engagé à y travailler afin de garantir que son comportement ou ses déclarations ne soient plus perçus comme tels à l'avenir."