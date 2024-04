La Province de Namur inaugure son réseau de points noeuds dédié au vélo

Apparu d'abord aux Pays-Bas, en Flandre et en Allemagne, le système des points nœuds commence à arriver à maturité en Wallonie. Chaque point noeud installé à une intersection porte un numéro, permettant un maillage entre les différentes voiries. En les cumulant, il est possible de concevoir des balades plus ou moins longues. Des balises de rappel ont également été installées en amont des intersections pour plus de confort sur le terrain. En province de Namur, on en compte environ 10.000 actuellement.

Les usagers peuvent concevoir leur itinéraire en ligne sur https://velo.province.namur.be/planificateur. Une carte papier permettant de visualiser l'ensemble du réseau namurois est également disponible.