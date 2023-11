La Redoute veut se concentrer sur la décoration et la maison

La Redoute.fr revendique en moyenne plus de 6,2 millions de visiteurs uniques par mois et Internet représente plus de 90% du chiffre d'affaires de la marque en France.

Elle compte ouvrir six nouvelles boutiques physiques à partir de 2025 en Suisse et en Italie pour "renforcer ses positions".

La marque, implantée à Roubaix, est présente dans une vingtaine de pays et a réalisé plus de 35% de son chiffre d'affaires à l'international en 2022.

Plus de 30% de son offre est "Made in Europe" et "Made In France", a-t-elle encore indiqué.