La Région bruxelloise se dotera d'une poésie urbaine

Avec l'aide d'experts du secteur culturel, le gouvernement souhaite déterminer la voie concrète à suivre.

La députée écologiste a souligné, dans le contexte de la mise à l'écart des poètes urbains d'Anvers, sur un différend notamment financier et de liberté artistique, l'importance de ce dernier aspect et la nécessité d'embrasser le multilinguisme typiquement bruxellois. Mme Stoops est également enthousiaste quant à l'intention de donner corps au statut de la poésie avec, par exemple, des ateliers, des conférences et d'autres projets.

Avant la fin de la législature, le gouvernement bruxellois étudiera la méthodologie et la procédure nécessaires pour désigner le(s) poète(s) urbains et la manière d'assurer cette mission.