La Reine Paola dévoile son vote par inadvertance... en se mouchant

Tout le monde peut avoir besoin d'un petit rappel sur ses choix lors de ces élections. Après tout, nous votions pour trois niveaux de pouvoir différents, ce qui peut être difficile à retenir par cœur. La Reine Paola, 86 ans, avait noté ses intentions de vote sur son mouchoir.

Malheureusement, en arrivant aux urnes, elle a dû en faire usage, ce qui a été immortalisé par les photographes. On peut donc y lire "MR" et "2 Wilmès", parmi d'autres mots difficilement intelligibles. L'épouse du roi Albert II semble donc avoir opté pour le Mouvement réformateur au niveau fédéral et pour Sophie Wilmès, MR aussi, au niveau européen.