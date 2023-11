La tempête cause des perturbations sur le réseau ferroviaire

La circulation ferroviaire est interrompue jeudi matin, depuis 6h30, entre Manage et Luttre (ligne 117) après la chute d'un arbre sur les voies, rapporte Infrabel. Les trains ne circulent pas non plus entre Kinkempois et Flémalle-Haute, en raison liégeoise, après la chute du parapet d'un pont à Ougrée.

Aucun incident n'a été signalé à Bruxelles et en Flandre, ajoute le gestionnaire du réseau.

En raison de la tempête, le trafic est interrompu toute la journée entre Bruges et la Côte, Lichterveld et la Panne, Courtrai et Poperinge. Ailleurs sur le réseau, la vitesse est limitée à 80 km/h jusqu'à 18h au moins sur les lignes nationales.

Aucun train ne circule non plus entre la Belgique et la France.