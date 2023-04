La Wallonie débloque 8 millions pour éviter une hausse des 'taxes déchets' communales

La hausse générale des coûts de l'énergie, des matières premières, des fournitures et des services a généré des surcoûts conjoncturels importants pour les communes et intercommunales de gestion des déchets ménagers, en termes de transport, de gestion des infrastructures, de traitement des déchets et de salaires.

Afin d'éviter que ces surcoûts ne soient portés par les communes et au final par les citoyens via la taxe déchets communale, le gouvernement a décidé d'accorder un soutien extraordinaire aux 7 intercommunales de gestion des déchets, pour un montant total de 8 millions d'euros, au départ du budget régional 2023.