La Wallonie encadre les filières du transport et de la valorisation du CO2

Le gouvernement wallon a adopté en première lecture, jeudi, un avant-projet de décret visant à encadrer juridiquement et administrativement les filières du transport et de la valorisation du CO2, amenées à jouer un rôle important dans la transition énergétique.

Concrètement, l'avant-projet de décret prévoit des conditions de gestion et d'accès au réseau de transport de CO2 par canalisations. Il couvre le transport de CO2 à des fins de stockage ou de réutilisation et, pour les principes de bases, les terminaux de liquéfaction de CO2. Dans ce cadre, il est prévu qu'un seul gestionnaire soit sélectionné pour le réseau de transport du CO2 et, en parallèle, que des exploitants de ramifications locales puissent être désignés. Des lignes directes pourront également être autorisées dans certaines circonstances.

"De nombreux industriels wallons ont des projets de captage de CO2 et sont en demande de solutions d'évacuation, à savoir des capacités de stockage géologique et de transport du CO2 jusqu'aux sites de stockage. Le transport par canalisations est l'un des plus écologiques et il permet d'effectuer d'importantes économies d'échelle", explique, dans un communiqué, le ministre de l'Energie, Philippe Henry.

"Bien sûr, la priorité de la Wallonie est de poursuivre ses efforts pour réduire sa production de CO2. Toutefois, les solutions de stockage géologique doivent être envisagées afin de ne pas libérer dans l'atmosphère le CO2 qui ne peut être évité", ajoute-t-il.

Selon le ministre, l'avant-projet devrait être adopté définitivement d'ici le mois de septembre, pour une mise en oeuvre début 2024, après la désignation d'un gestionnaire de réseau.