La Wallonie simplifie le fonctionnement des organes communaux, provinciaux et des CPAS

Concrètement, le texte vise à règlementer l'accès des groupes politiques aux réseaux sociaux de la commune ou de la province; à assurer une meilleure transparence des budgets et des comptes et à moderniser la publication des règlements et ordonnances. Dès l'adoption d'un règlement par le conseil, celui-ci sera ainsi publié automatiquement sur le site internet, et donc porté en détail à la connaissance des habitants.

Enfin, des délégations pourront être prévues pour les donations et les directeurs financiers disposeront d'un plus grand pouvoir d'initiative.

"Il s'agit des réformes nécessaires pour plus d'efficacité et d'efficience. Certains actes à poser étaient jusqu'à présent beaucoup trop lourds et empêchaient des pouvoirs locaux d'être proactifs. Je veux mettre en place des mécanismes plus pragmatiques et plus souples pour faire avancer les communes et simplifier leur gestion au quotidien", a commenté le ministre Collignon dans un communiqué.

"J'ai entendu les demandes du terrain à savoir simplifier la tutelle, autoriser plus de délégations aux collèges, améliorer les outils existants, travailler sur la signature électronique… Aujourd'hui, avec ce texte, nous répondons à leurs attentes légitimes", a-t-il conclu.