L'ambiance reste positive et constructive, assure Matthias Diependaele

L'ambiance autour de la table des négociations flamande reste positive et constructive, a assuré le formateur Matthias Diependaele, mardi midi, à la sortie d'une réunion du groupe de travail central entre les négociateurs N-VA, Vooruit et CD&V.

Les principaux négociateurs étaient rassemblés pour établir un état des lieux des discussions en vue de former le prochain gouvernement flamand. Selon certaines sources, cette réunion a été convoquée à la suite de critiques formulées par Vooruit et le CD&V à l'encontre de la note de départ de M. Diependaele "avec un cachet N-VA trop fort".

Le formateur a réfuté ces allégations. "La réunion a été convoquée parce qu'il semblait utile de procéder à un état des lieux intermédiaire, de discuter plus en détail la méthode de travail et de l'établir pour l'avenir. Ce n'était rien de plus", a-t-il déclaré.