Lancement des travaux de rénovation du pont du Jubilé au-dessus du Parc Tour & Taxis

Ce pont classé disposera d'aménagements visant l'amélioration de la sécurité et le confort des piétons et des cyclistes. Une fois rénové par la SNCB, le pont sera définitivement transféré pour un euro symbolique à la Région de Bruxelles-Capitale qui en assurera la gestion et l'entretien. Les travaux devraient durer un an et demi et devraient se terminer fin 2025.

"Grâce à une collaboration fructueuse entre la Région et la SNCB, ce pont bénéficie enfin d'une restauration profonde qui intègre divers aménagements favorables à la sécurité et au confort des piétons et des cyclistes. C'est une nouvelle étape importante de la transformation du quartier qui, avec la rénovation des deux autres ponts Clesse et Demeer, des abords de la station Pannenhuis et de la rue Charles Demeer, arborera très prochainement un tout autre visage", selon la secrétaire d'État, citée dans un communiqué.