L'ASBL Goods to Give inaugure sa nouvelle plateforme logistique à Sclessin

L'ASBL Goods to Give, qui redistribue des produits neufs non-alimentaires invendus aux plus démunis, a inauguré ce mercredi 20 mars sa nouvelle plateforme logistique de collecte au sein du hall de Propac à Sclessin. Voilà qui permettra à la structure d'offrir un ancrage local aux associations avec lesquelles elle travaille en province de Liège.

"Il est possible, depuis vendredi dernier, de passer commande sur notre site de Liège, alors que jusqu'à présent il fallait aller jusqu'à Charleroi ou Anvers. C'est un gain d'argent et de temps extraordinaire pour ces organisations", a commenté Remco Ruiter, directeur de cette ASBL qui aide 500 associations dans toute la Belgique. Créée en 2011, Goods to Give offre ainsi à ce jour six points d'enlèvement avec celui de Sclessin, pour un total de 50 millions de produits redistribués.

Sur la province de Liège, ce sont 45 organisations, comme la maison résidentielle "Le Cartel" située à Comblain-au-pont, qui vont pouvoir bénéficier de ces nouvelles installations d'une superficie totale de 3.200 m² fournies par la société coopérative agréée en économie sociale Propac, qui a développé au cours des dernières années une réelle expertise en "supply chain" et tout un panel de services logistiques.