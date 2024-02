L'avocat de l'évêque Vangheluwe perplexe face à l'initiative du ministre Van Tigchelt

L'avocat de l'évêque Roger Vangheluwe s'étonne de la décision du ministre de la Justice de communiquer au Vatican les images pornographiques trouvées sur l'ordinateur de son client. "Il est inédit qu'un ministre prenne des éléments d'une enquête judiciaire en cours, qui doivent rester secrets, pour aller frapper à la porte d'une puissance étrangère", s'est étonné Me Joris Van Cauter.

L'initiative du ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open VLD) viole tant la séparation des pouvoirs que la séparation de l'Eglise et de l'Etat, estime l'avocat. "Il est étrange et contradictoire qu'un ministre libéral attende plus de justice du Vatican, une monarchie absolue, que de la justice belge". Selon l'avocat, le ministre fait usage de ses relations avec d'autres Etats à des fins politiques.

L'action du ministre entraîne l'irrecevabilité de la procédure pénale en Belgique, argue Me Van Cauter. "Un ministre n'est pas censé s'immiscer dans les affaires religieuses. Je trouve ça très grave. D'autres ministres ont déjà démissionné pour moins que ça."