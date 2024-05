Le Brevet du Cycliste a 20 ans et 180.000 élèves à son actif

Le Brevet du Cycliste fête ses 20 ans. Pour célébrer ces deux décennies d'existence, la formation qui a déjà permis à plus de 180.000 enfants "de s'approprier le vélo comme outil de déplacement, d'émancipation et de plaisir" s'offre un coup de jeune avec notamment un nouveau logo. Pro Velo organisera aussi un peu partout à Bruxelles et en Wallonie des remises de brevet festives, indique jeudi l'association qui a développé cette formation avec l'appui les Régions wallonne et bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le projet a vu le jour au cours de l'année scolaire 2003-2004 et a eu dès le départ comme objectif d'encourager l'usage du vélo chez les enfants de 5e et 6e primaire. Ceux-ci, encadrés par leurs enseignants et les formateurs de l'association, y apprennent en 4 étapes les bases de la conduite à vélo en sécurité et en autonomie jusqu'au test individuel sur voirie aux alentours de l'école, certifié par l'obtention du Brevet, rappelle Pro Vélo.

Chaque année, plus de 10.000 élèves en Wallonie et plus de 3.000 à Bruxelles passent ainsi leur Brevet du Cycliste, poursuit l'ASBL pour qui "le projet s'inscrit dans une volonté plus large de favoriser une culture vélo en milieu scolaire". Dans le futur, l'objectif est d'ailleurs d'encore renforcer le partenariat entre l'école, les parents, les enseignants et les acteurs locaux pour encourager les déplacements à vélo dans et vers l'école, souligne l'association.