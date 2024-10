Le budget 2025 présenté quelques jours à peine après les élections communales: "C'est pas nouveau", défend Adrien Dolimont

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont présenté de concert, ce mercredi matin à Namur, leur budget pour l'année 2025. "Des budgets transparents et responsables, qui gardent la confiance en la parole publique", a souligné le ministre-président wallon, Adrien Dolimont (MR). "Des budgets raisonnables et prudents, qui réforment sans brutaliser, qui préservent les essentiels tout en démontrant notre sens des responsabilités", a enchaîné son homologue de la Fédération, Elisabeth Degryse (Les Engagés).

Adrien Dolimont, en direct dans le RTL info 13h, a expliqué comment 268 millions d'euros seront économisés, tout en évitant d'impacter les citoyens : "Je pense que c'est important d'être responsable, on a limité les subsides facultatifs, on a limité la croissance des dépenses, comme j'ai pu l'annoncer précédemment. Certains disaient que ça allait être une pluie de taxes, on l'a bien vu et on est clair par rapport à ça, pas de nouvelles taxes. J'irai même plus loin, on diminue la fiscalité, notamment avec la réforme fiscale sur les droits d'enregistrement pour l'année 2025, qui sont déjà intégrés, et donc on veut simplement avoir un gouvernement responsable, qui sort bien évidemment de ce qu'on a connu précédemment, le réflexe des taxes c'est terminé, aujourd'hui on veut être responsable et travailler sur les dépenses", répond-il.