Le CA de la SNCB valide un plan de transport 2025 revu à la baisse

Le conseil d'administration de la SNCB a validé vendredi, à l'unanimité, le plan de transport 2025, indiquent les chemins de fer. Le plan entrera en vigueur le 14 décembre prochain et prévoit une croissance de l'offre ferroviaire de 2% et le rétablissement de 220 trains qui avaient été supprimés en 2022 par manque de personnel. "Globalement, pendant la durée du Plan de transport 2023-2026, un taux de croissance de 5 % sera ainsi atteint au lieu des 7% prévus initialement", reconnait la SNCB, pointant un manque d'effectifs et une capacité limitée du réseau Infrabel en certains endroits.