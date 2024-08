Le chef de l'OEA demandera à la CPI d'inculper Maduro pour le "bain de sang" au Venezuela

"Maduro a promis un bain de sang (...) et il le fait. C'est le moment pour la Cour pénale internationale de présenter des actes d'accusation et des mandats d'arrêt contre les principaux responsables, y compris Maduro", a écrit le secrétaire général de l'OEA sur le réseau social X.

Les manifestations spontanées à l'annonce de la réélection de M. Maduro pour un troisième mandat de six ans ont été réprimées par les forces de l'ordre. Depuis lundi, au moins 11 civils ont été tués au cours des manifestations, selon des ONG. Les autorités ont fait état d'un 12e mort, un soldat tué par balle. Selon le parquet, 77 fonctionnaires ont été blessés, et plus de 1.000 personnes interpellées. La cheffe de l'opposition, Mme Machado, a parlé mercredi d'un nouveau bilan de "16 meurtres" et "11 disparitions forcées" notamment.