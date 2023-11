Le coup de gueule d'un député flamand sur l'utilisation de "l'argent des gens" par les partis politiques: "C'est totalement exagéré"

Des campagnes sur les réseaux sociaux

Ce qui signifie que l'argent public devrait, selon l'invité de Martin Buxant, être dirigé vers "le parlement", des "think tank" et non plus par "les campagnes ni les spectacles des présidents". Le député Groen dénonce particulièrement les campagnes sur les réseaux sociaux: "ça c'est totalement exagéré!", indique-t-il.



Kristof Calvo estime que les règles de donations doivent rester les mêmes qu'actuellement, par un souci d'éthique et de transparence, c'est-à-dire des dons limités pour ne pas se retrouver dans des financements qui créeraient des conflits d'intérêts. "Aujourd'hui ce que les partis font avec l'argent met plutôt en danger pour la démocratie", insiste le député. Et bien qu'il soit indispensables pour la survie des partis et pour la survie de la démocratie, le financement doit être contrôlé notamment entre les élections, servir pendant les campagnes. "Les partis reçoivent énormément d'argent, les montants sont historiques mais ils ont de moins en moins de membres..."