Le député bruxellois Sadik Köksal passe au MR

A un an des prochaines élections, le député régional bruxellois Sadik Köksal (DéFI) a décidé de passer sous la bannière du MR, annonce-t-il vendredi dans les pages de La Capitale.

Le Schaerbeekois, qui avait réalisé le 3e score électoral lors des élections communales de 2018, justifie son choix en raison de divergences avec la majorité au pouvoir dans la cité des Anes.

"Je n'apprécie pas la façon dont les choses sont décidées et imposées comme ce fut le cas avec Good Move. Les citoyens se sont exprimés contre via des pétitions et des manifestations", explique M. Köksal