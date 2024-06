Le formateur Matthias Diependaele ne sera pas forcément ministre-président, assure-t-il

Matthias Diependaele lui-même avait décidé bien à l'avance de garder tout son été libre, sans projet de vacances.

Mercredi après-midi, il discutera avec Zuhal Demir, Ben Weyts et Annick De Ridder, le reste de l'équipe N-VA pour ces négociations, du calendrier des prochains jours et semaines. Dans la soirée, il aura un premier contact téléphonique avec Melissa Depraetere, présidente de Vooruit, et Sammy Mahdi, du CD&V.

Il est possible que les négociateurs N-VA consultent ensuite la société civile, comme le font côté wallon le duo formé par Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot.