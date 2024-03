Le futur énergétique de la Belgique doit se faire sans nucléaire selon Écolo: "3 scénarios nous permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050"

Jean-Marc Nollet, le co-président d'Écolo, était l'invite de Martin Buxant ce matin à 7h50 sur bel RTL. Il est venu présenter en exclusivité les résultats d'une vaste étude réalisée par l'institut indépendant EnergyVille. L'idée était de voir si les énergies renouvelables coûtent plus ou moins cher et si l'objectif d'être neutre en carbone en 2050 est réaliste.

Raison pour laquelle cette étude a été commandée : "pour tester les différents scénarios possibles pour arriver à cet objectif auprès d'un consortium interuniversitaire, académique, scientifique indépendant".

Quatre scénarios ont été analysés :

Le premier : "On développe fortement le photovoltaïque et l'éolien sur Terre, sur notre territoire."

Le second : "le développement de l'éolien offshore, en mer du Nord principalement"

Le troisième vise à tester le nucléaire : "Certains, dans d'autres partis, défendent le nucléaire donc ça valait la peine de le tester"

Le quatrième scénario : "On combine le renouvelable avec la diminution de consommation grâce notamment à l'économie circulaire."

Le premier enseignement à tirer de cette étude est que "les quatre permettent d'atteindre la neutralité carbone. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique", a déclaré le vice-président d'Écolo. "Dans ces quatre, il y en a trois 100% renouvelables qui sont faisables sans nucléaire et sans fossile. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous ceux qui se disaient : tiens, ce qu'Écolo défend, est-ce que c'est crédible ? Oui ! Il y a trois scénarios qui nous permettent d'atteindre la neutralité en 2050 avec rien que du renouvelable".