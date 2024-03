Le gouvernement fédéral s'accorde sur un plan d'action, sans déploiement de l'armée

Ce plan d'action s'appuiera sur une "approche intégrée" des différents services de police et de la justice à Bruxelles, une action plus ciblée sur différents hotspots (la Porte de Hal et le Peterbos à Anderlecht), et une meilleure coordination entre les différentes zones de police de la capitale.

"L'objectif est que tout deal de stupéfiants fasse l'objet de poursuites", a commenté le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt (Open VLD), lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du CNS.