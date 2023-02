Le gouvernement flamand se réunit mardi soir en kern sur le dossier de l'azote

Les collaborateurs des cabinets ministériels ont reçu comme instruction de se préparer à une réunion nocturne, ont indiqué des sources au sein de deux des partis de l'équipe Jambon.

Alors que le gouvernement flamand s'était entendu il y a un an sur un grand plan azote, il a dû rouvrir la discussion à l'issue d'une enquête publique. Poussé par le Boerenbond et protégeant son ministre de l'Agriculture, Jo Brouns, le CD&V estime que les agriculteurs sont trop durement touchés par les restrictions - qui incluent des fermetures d'exploitations jugées trop grandes émettrices d'azote et classées "rouge" - envisagées, par rapport aux industriels.

La Commission européenne refuse de débloquer les premières aides directes de la Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027 pour la Flandre, car les dispositions initiales de l'accord azote de l'an dernier ont été intégrées au plan stratégique flamand de la PAC, qui a déjà été validé.

Pour tenter de sortir de l'impasse, d'intenses négociations sont en cours depuis des semaines.