Le gouvernement se réunira en comité restreint à 19h

Cela fait plusieurs jours que les principaux ministres de l'équipe De Croo ne se sont plus retrouvés ensemble. Le week-end passé, les discussions se sont déroulées sous la forme d'entretiens bilatéraux. Lundi, à l'issue d'un Conseil du parti, le MR a fait savoir qu'à ses yeux, les conditions n'étaient pas réunies pour reprendre les négociations entre les sept composantes de la Vivaldi et a souhaité joindre le débat sur la réforme fiscale et celui sur le budget qui se déroulera à la rentrée. Il a énuméré plusieurs préoccupations qui, à ses yeux, n'étaient pas rencontrées.

Le Premier ministre n'a toutefois pas souhaité arrêter le travail et a décidé de réunir le "kern". Des entretiens bilatéraux ont encore eu lieu ces dernières heures. Le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, sera présent. "Les nouvelles propositions vont dans le bon sens, surtout au niveau de la création d'emplois", a-t-on indiqué au cabinet de celui-ci.