Le gouvernement souhaite obtenir le statut d'observateur au sein du programme Scaf

Le gouvernement a donné vendredi son feu vert afin de proposer à la France, l'Allemagne et l'Espagne d'accorder à la Belgique un statut d'observateur au sein du programme de Système de combat aérien futur (Scaf), a annoncé la ministre de la Défense, Lidivine Dedonder.

"Je confirme que le conseil des ministres a accepté de proposer notre pays comme observateur du programme Scaf", a-t-elle indiqué dans une brève déclaration à l'agence Belga.

"Je me réjouis d'ores et déjà que la Belgique puisse participer au développement des technologies d'avenir", a-t-elle ajouté à trois jours de l'ouverture du Salon international de l'Air et de l'Espace (SIAE) du Bourget, près de Paris.