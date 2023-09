Le groupe de presse Tamedia supprime 10% de ses emplois en Suisse romande

Si le futur des médias est numérique, "nous partons du principe que l'imprimé restera une part forte pendant de nombreuses années, on parle d'au moins dix ans", a déclaré pour sa part Andreas Schaffner, codirecteur de Tamedia.

Mais il est quasiment impossible de vendre un abonnement print à quelqu'un de moins de 30 ans. Cette érosion va se poursuivre. Or les marges de contribution du numérique sont plus faibles que celles du papier, selon M. Schaffner.

La restructuration vise à rapprocher les titres - comme 20 minutes et la Tribune de Genève- de leur lectorat, former les équipes aux nouveaux formats numériques et simplifier la préparation des journaux papier, souligne le groupe.