Le Ice Bucket Challenge ressuscité pour la Journée mondiale de la SLA

La journée débutera à 13h30 avec une marche de 3 kilomètres entre le secrétariat national de la Ligue SLA et le laboratoire SLA (VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research). L'objectif est de sensibiliser le public à la maladie et au difficile chemin vers la découverte d'un remède. À l'arrivée, un chèque sera remis aux chercheurs et les participants à la marche pourront visiter le laboratoire. Un foodtruck et plusieurs performances musicales sont également prévues, dont celle de l'ambassadrice de la ligue, Brigitte Stolk.

Un Ice Bucket Challenge - qui consiste à se verser un seau d'eau rempli de glaçons sur la tête - sera également organisé, dix ans après sa création. Un moyen de célébrer la mémoire des trois fondateurs de ce défi, tous atteints de SLA et décédés depuis.