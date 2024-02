Le ministre Borsus en visite dans une entreprise qui produit des macarons à Dison

Willy Borsus, vice-président du gouvernement de Wallonie et ministre régional de l'Économie, a visité mercredi l'entreprise disonaise PMSweet. Cette dernière a récemment bénéficié du dispositif "Scale-up", un programme accélérateur de croissance qui va à nouveau être proposé aux entreprises wallonnes en 2024.

"Cet accélérateur, qui a vu le jour en 2022, a pour vocation d'aider les entreprises à structurer leur stratégie, à lever leurs éventuelles 'barrières à la croissance' et ambitionne par ailleurs de les suivre dans l'opérationnalisation de leur feuille de route", indique le cabinet du ministre dans un communiqué.

Alors que le gouvernement wallon doit approuver le projet le 23 février, le ministre Borsus s'est rendu vendredi à Dison, dans l'entreprise PMSweet, née en 2014, qui a bénéficié du premier programme "Scale-Up".

PMSweet est spécialisée dans la confection de macarons. Avec le soutien de l'accélérateur de croissance "Scale-Up", l'entreprise, qui est établie sur un site de 17.000 m2, est passée d'une production de 10.000 macarons par jour à plus d'un million quotidiennement. Elle emploie actuellement 350 personnes et ses douceurs sont commercialisées dans plus de 30 pays.

Comme PMSweet en 2022, 20 entreprises seront retenues, sur la base notamment de leur potentiel de développement, pour participer à l'édition 2024. La sélection sera connue le 1er mai.