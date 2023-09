Le ministre s'expliquera jeudi en commission de la Justice

"Il s'agit de personnes qui, jour et nuit, assurent une protection et méritent le plus grand respect. La N-VA soutient la demande d'entendre le ministre en commission de la Justice. S'il apparaît qu'il a tenu des déclarations inexactes, il ne peut simplement plus rester en fonction", a-t-elle expliqué.

Dès lundi soir, les Engagés, le Vlaams Belang et à leur suite le PTB ont réclamé une convocation de la commission de la Justice.