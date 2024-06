Le parti d'Oliver Paasch grand vainqueur des élections en Communauté germanophone

Alors que 91% des bureaux ont été dépouillés, ProDG, le parti du ministre-président Oliver Paasch semble être le grand gagnant du scrutin en Communauté germanophone. Le parti du chef du gouvernement sortant progresse en effet de plus de 5,42 points de pourcentage et atteint 28,87% des voix. Ce faisant, il devient la première force politique de la plus petite des entités fédérées.

Les libéraux progressent aussi légèrement avec une augmentation de 0,93 point de pourcentage pour recueillir 12,29% des suffrages.

Les autres formations politiques traditionnelles sont toutes en recul, plus ou moins sévère. C'est du côté du CSP et des Ecolos que la chute est la plus rude, avec respectivement -3,41 points de pourcentage et -3,31 points de pourcentage pour atteindre 19,73% et 8,97% des voix.