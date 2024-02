Le personnel de l'intercommunale du Brabant wallon en grève à Braine-le-Château samedi

Le personnel de l'intercommunale du Brabant wallon (inBW) observera une grève samedi dès 08h00 devant le recyparc de Braine-le-Château, annonce jeudi la CGSP Admi Namur/Brabant-Wallon. Le syndicat dénonce notamment un manque de personnel, des changements de planning intempestifs et un mépris de la hiérarchie vis-à-vis du travail effectué.

"Après trois assemblées générales, les travailleurs nous rapportent que rien ne change concrètement sur le terrain et se sentent méprisés par leur responsable direct", explique la CGSP dans un communiqué. Le syndicat déplore des démissions en cascade des travailleurs liées à la situation. "Ceci dépeint l'environnement de travail néfaste dans lequel les travailleurs de l'inBW évoluent", affirme-t-il.

En plus du manque de personnel, des changements de planning récurrents et du manque de reconnaissance hiérarchique, les représentants des travailleurs dénoncent également une répartition inéquitable de la prime liée à l'évaluation, le peu de possibilité réelle d'évolution pour certains travailleurs et des pressions importantes venant de la hiérarchie directe.