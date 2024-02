Le réaffectation du site de Caterpillar est sur les rails et cette fois, c'est la bonne!

La réaffectation de l'ancien site de Caterpillar à Gosselies (Charleroi) est lancée et cette fois, c'est la bonne après les espoirs déçus des projets Thunderpower et Legoland. C'est en tout cas la conviction partagée par le ministre wallon de l'Eonomie Willy Borsus, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette et la directrice du développement économique d'Igretec Nathalie Czerniatynski, présents ce vendredi sur le site pour y présenter les grandes lignes du Masterplan validé en fin de semaine passée.