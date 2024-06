Le Roi charge le gouvernement de gérer les affaires courantes

Comme de coutume après les élections, le chef de l'État a reçu d'abord le Premier ministre. Alexander De Croo est arrivé au Palais royal à 11h30 pour présenter la démission de son gouvernement. L'audience a duré trente minutes. Le chef du gouvernement fédéral n'a pas fait de déclaration à sa sortie.

Le Roi recevra également les présidentes de la Chambre et du Sénat, Eliane Tillieux et Stephanie D'Hose avant de s'entretenir avec les présidents de parti à partir de 14h30. Sont attendus, dans l'ordre, les présidents de la N-VA, du Vlaams Belang et du MR, Bart De Wever, Tom Van Grieken et Georges-Louis Bouchez.