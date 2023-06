Le roi Philippe en Jordanie pour une démonstration de forces spéciales

Le roi Philippe, accompagné de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, est arrivé mardi après-midi à Amman. Il assistera mercredi à plusieurs exercices militaires menés conjointement par les forces spéciales belges et jordaniennes.

Le souverain a fait le déplacement pour assister à plusieurs démonstrations du 'Special Operations Regiment' présent en Jordanie dans le cadre de l'exercice 'Agile Apex', qui a lieu du 5 au 25 juin et auquel participe quelque 500 membres de la Défense. Il s'articule autour de quatre grands thèmes: libération d'otages, actions directes en milieu urbain, survie et progression tactique et combat motorisé

Pour les actions en milieu urbain, les para-commandos ont pour théâtre d'exercice le 'King Abdullah Special Operations Training Center' à Amman, un site qui permet des entraînements à balles et explosifs réels.

Les exercices de combat mobile seront eux menés en milieu désertique, à Ta Al Quayarah, dans le sud du pays. Pour trois des quatre axes définis, des partenaires jordaniens sont intégrés dans les échelons tactiques belges.