Le salon du psoriasis revient à Namur le 16 mars

Le 5e salon du psoriasis organisé par l'ASBL Psoriasis-Contact se déroulera à la Bourse de Namur le samedi 16 mars, annonce l'association vendredi. Des conférences et ateliers seront organisés parmi d'autres activités pour sensibiliser à cette maladie.

L'événement vise à créer un "lieu de rencontre pour des personnes souvent persuadées qu'elles sont seules", souligne Psoriasis-Contact. Il s'agit également d'informer le public sur les avancées de la médecine et de promouvoir l'implication des patients et de leur entourage dans la prise en charge de la maladie.

"Nous voulons que notre salon devienne le moment idéal pour acquérir des connaissances qui se révéleront utiles pour une future prise en charge de sa santé et pour promouvoir les démarches de prévention et de traitements efficaces", explique Psoriasis-Contact. "D'autre part, le bien-être passe entre autres par la connaissance de sa maladie et des facteurs associés. Le salon permettra de prendre contact avec de nombreux interlocuteurs de spécialités diverses : dermatologie, rhumatologie, soins dermatologiques, gestion du stress, nutrition..."