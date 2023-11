Le secteur de l'Enfance manifestera mercredi à Bruxelles

Les protestataires se dirigeront ensuite vers le siège de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) où une délégation syndicale et des fédérations d'employeurs doivent être reçues.

Enfin, une visite devant le siège du Mouvement Réformateur (MR) est programmée. Un lâcher symbolique de ballons et de revendications y sera organisé pour exprimer le mécontentement latent du secteur envers le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le MR Pierre-Yves Jeholet est ministre-président.