Le tabac ne pourra plus être visible dans les magasins à partir du 1er avril 2025, a indiqué mardi le SPF Santé publique. A cette date entrera en vigueur une interdiction d'étalage des produits de tabac dans des points de vente tels que les supermarchés, les marchands de journaux, les stations-service et les duty-free shops.

Les commerçants qui ne respectent pas l'interdiction risquent une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 2.000 à 800.000 euros.

Tous les produits de tabac sont concernés par l'interdiction, à savoir, notamment, les cigarettes, les cigares, les cigarettes électroniques et les produits similaires tels que les filtres et le papier à cigarettes.

Cette mesure a pour objectif de réduire la visibilité des produits de tabac et d'ainsi rendre le tabagisme moins attrayant, en particulier pour les jeunes.

Une période de transition d'un an est prévue pour permettre au secteur de s'adapter.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le tabagisme menée par le gouvernement fédéral. Par exemple, les cigarettes sont devenues 2 euros plus chères le 1er janvier dernier et la liste des lieux où il est interdit de fumer sera élargie à partir de 2025.

Selon la Fondation contre le cancer, 24 % de la population fume, dont 19 % quotidiennement. Et ce alors que le tabagisme est la plus grande cause évitable de cancer. Chaque jour, près de 40 Belges meurent du tabagisme et 300.000 autres souffrent de maladies liées au tabac.