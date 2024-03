Le titre de ville définitivement accordé à Sambreville

"Sambreville, c'est la seconde commune la plus peuplée de la province. Elle occupe la première place en termes de densité de population et figure parmi les plus attractives pour les jeunes ménages", a commenté Jean-Charles Luperto, député wallon et bourgmestre de la future ville.

A la croisée des chemins entre Charleroi et Namur, "Sambreville vit et réagit aux aléas de la vie sans oublier son passé qu'elle valorise. Ce n'est pas non plus un hasard si elle se dénomme la chaleureuse avec un grand nombre d'associations qui permettent de garder du lien social", a-t-il ajouté.