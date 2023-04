Le trafic TGV avec l'Allemagne perturbé par la grève vendredi

La grève des chemins de fer allemands, prévue vendredi, affecte également certains trains à grande vitesse entre la Belgique et l'Allemagne, indiquent les sites Internet d'ICE et de Thalys.

D'après la Deutsche Bahn, plusieurs liaisons ICE entre la Belgique et l'Allemagne sont annulées vendredi matin, dans les deux sens.

Sur le site de Thalys, on peut également lire que deux trains qui devaient partir d'Allemagne vendredi matin ne circuleront qu'entre Bruxelles et Paris. Par ailleurs, jeudi soir, deux trains Thalys en provenance de Bruxelles n'iront pas plus loin que Cologne en Allemagne.