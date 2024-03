Le vote plus obligatoire en Flandre aux prochaines élections communales: pourquoi ce n'est pas une bonne idée?

Le gouvernement flamand a décidé ne pas imposer le vote à ses citoyens pour les prochaines élections communales et provinciales. Pourquoi quelle raison? Et pourquoi ce n'est pas une si bonne idée?

Le 13 octobre prochain, nous irons voter pour les élections communales et provinciales. Et pour la première fois depuis que le vote est obligatoire en Belgique, ce ne sera plus le cas en Flandre. Le gouvernement flamand a en effet pris la décision de plus obliger ses citoyens à aller voter pour les élections communales provinciales uniquement. Pourquoi une telle décision a été prise alors que le vote est obligatoire chez nous depuis 1893?

Cette décision, le CD&V la regrette déjà : "Si on supprime cette obligation, on va avoir des gens souvent moyens ou bas et qui n’ont pas beaucoup étudié qui ne vont plus aller voter. Donc ce n'est pas représentatif", explique Astrid Roelandt.

Favoriser les plus privilégiés?

C'est là tout le problème de la décision : plusieurs études ont montré que plus votre statut au sein de la société est privilégié, plus vous allez voter. Et moins votre statut est privilégié, moins vous allez voter. "Si vous supprimez l'obligation de vote, tendanciellement, vous allez favoriser les plus privilégiés culturellement et socialement dans la société", explique Pascal Delwit, politologue à l'ULB.

Ce spécialiste n'est d'ailleurs pas favorable à cette suppression: "Je pense que la Belgique et le Luxembourg sont des états éclairés de ce point de vue-là. Parce que ça permet que tout un chacun et tout un chacune puisse exprimer son opinion. Et ça permet aussi que tous les acteurs politiques, tous les partis politiques prennent en considération les opinions des différents secteurs de la société, des différents territoires de la société et pas seulement les secteurs et territoires les plus privilégiés", conclut-il.