Les assises de la Forêt débouchent sur une liste de 74 résolutions

Les forêts couvrent plus de 30% du territoire wallon, soit plus de 550.000 hectares. Ce sont aussi des espaces multifonctionnels qui réunissent de nombreux acteurs, qu'ils soient propriétaires de terrains, promeneurs, professionnels de l'entretien, acheteurs et exploitants de bois, chasseurs, naturalistes, membres des mouvements de jeunesse ou encore sportifs. C'est dire l'importance de l'exercice entrepris par la ministre wallonne compétente, Céline Tellier (Ecolo).

Les 74 résolutions retenues ont été organisées en six grandes thématiques: la gouvernance, les aménagements et statuts de la protection forestière, la sylviculture, l'exploitation et la valorisation du bois, l'accessibilité de la forêt, et enfin l'équilibre forêt-gibier.

"Je me réjouis du résultat de cet exercice d'intelligence collective", a déclaré Céline Tellier. "Nous allons maintenant nous appuyer sur ces propositions pour construire et mettre en œuvre la stratégie forestière régionale, tout en maintenant cette dynamique de dialogue très fructueuse qui s'est instaurée avec succès. La forêt est un patrimoine à préserver et restaurer, pour sa valeur en soi, mais aussi pour tous les services incroyables qu'elle nous rend."