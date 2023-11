Les banques belges ont investi des milliards dans les combustibles fossiles, selon Fairfin

Les banques et institutions financières belges ont investi près de 11 milliards d'euros dans les combustibles fossiles depuis 2021, ressort-il d'une étude réalisée par Fairfin, qui œuvre pour un système financier transparent et équitable.

L'organisation a mené vendredi matin une action devant le cabinet du ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem, à qui elle demande, dans une lettre ouverte, de peser au niveau européen pour interdire les investissements dans les entreprises actives dans le développement de l'extraction des combustibles fossiles.

Fairfin signale que le réchauffement climatique se fait déjà sentir en Belgique. "En 2021, nous avons été confrontés à des inondations sans précédent en Wallonie, et cet été, nous avons souffert d'une sécheresse et d'une chaleur extrêmes", a précisé Jozef Vandermeulen, responsable politique de Fairfin et auteur de l'étude.