Les bonnes relations avec les États-Unis sont essentielles, selon notre ministre des Affaires étrangères: "Des centaines de milliers d'emplois" en dépendent

Pour le ministre des Affaires étrangères, Bernard Qutintin, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche illustre "une forme de paroxysme de ce que l'on voit depuis de nombreuses années, une forme de repli sur soi des États-Unis."

"Nous devons en prendre acte et cela doit nous motiver à travailler encore plus et encore plus fort à notre propre autonomie stratégique", a-t-il exhorté.