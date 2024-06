Les Engagés, autre grand gagnant en Wallonie: analyse des résultats des élections

L'autre grand gagnant en Wallonie est le parti Les Engagés. Les élus ont le sourire et ils sont nombreux. Cela illustre les chiffres assez fous de ce parti lors de ce scrutin.

Les élus vont fêter une victoire "historique", liée à la refondation de leur parti dans l'opposition. Les Engagés ont réussi leur pari en obtenant plus de 20% des voix en Wallonie, et 47.000 voix de préférence dans la circonscription de Namur pour Maxime Prévot (le deuxième taux de pénétration du pays juste derrière Bart De Wever, et devant Paul Magnette).