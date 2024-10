Les Engagés, le PS et Écolo finalisent un accord à Nivelles

La liste du bourgmestre Pierre Huart (MR) ne rempilera pas à la tête de Nivelles. Après avoir négocié une bonne partie de la nuit, Les Engagés qui sont passé de 2 à 7 sièges confirment avoir ouvert des discussions avec Ecolo et les socialistes de PluS. Les comités respectifs ont approuvé ces négociations, qui devraient être finalisées lors d'une nouvelle réunion entre partenaires prévue lundi soir.

"En tant que gagnant de ces élections, nous avons pris la main. Tous les autres partis, à l'exception du Mouvement citoyen mais qui n'a obtenu que deux sièges, ont perdu. Nous avons choisi Ecolo et PluS parce qu'ils ont des programmes davantage compatibles avec le nôtre, notamment en ce qui concerne un moratoire immobilier et le dossier de la réhabilitation de l'ancien convent des Récollets dont le permis a été suspendu par le Conseil d'Etat. Nous sommes aussi en faveur de l'alternance en politique, de manière générale, et le MR était à la tête depuis 18 ans", indique Bernard De Ro.

Tête de liste des Engagés qui est le parti le plus important de la coalition en formation, meilleure score sur sa liste, Bernard De Ro deviendra bourgmestre de Nivelles.