Les Engagés resteront dans l’opposition à Mons: voici avec qui le PS va s’associer

Les Engagés, emmenés par la tête de liste Pascale Grandjean à Mons, siègeront dans l’opposition pour la prochaine mandature. Bien que des discussions aient eu lieu pour une coalition entre le PS, les Engagés et Écolo, ces négociations n’ont pas abouti, annoncent nos confrères de Sudinfo. Pascale Grandjean, après concertation avec le chef de parti Maxime Prévot, a confirmé ce jeudi matin que son parti rejoindra l'opposition.

Les négociations ont été complexes: bien que Grandjean ait initialement refusé de collaborer avec Écolo, elle a ensuite changé d'avis. Cependant, lors d’une réunion entre le PS, les Engagés et Écolo, Grandjean a exprimé des doutes sur la possibilité de contribuer efficacement aux projets de cette coalition, PS et Écolo ayant déjà des accords forts avec le PTB. En outre, le PS et Écolo ont demandé aux Engagés des engagements politiques précis de la part de leurs ministres wallons, ce que Grandjean a refusé, jugeant ces demandes dépassées.