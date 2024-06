Les étudiants pro-palestiniens prolongent l'occupation d'un bâtiment à l'ULB

Les étudiants qui occupent depuis plus d'un mois le bâtiment B du campus Solbosch de l'Université libre de Bruxelles (ULB), pour témoigner leur soutien au peuple palestinien, ont décidé de prolonger leur action, annoncent-ils vendredi soir. Lundi dernier, la rectrice Annemie Schaus les a appelés à libérer le bâtiment dans les plus brefs délais, estimant que l'évolution du mouvement "ne répond plus aux idéaux qui l'ont motivé" et regrettant notamment les "dégradations commises" lors de plusieurs actions.