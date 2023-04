Les jeunes au pair souvent victimes d'exploitation en Belgique

L'ONG précise que son centre d'assistance a été contactée dans 589 dossiers entre 2014 et 2022. Les services d'inspection en Flandre, qui regroupe 72 % des jeunes au pair en Belgique, notent que les règles ne sont pas respectées dans plus d'un tiers des cas.

Des abus ont également été recensés à Bruxelles et en Wallonie. En 2022, on comptait 397 jeunes au pair en Flandre, contre 89 dans la capitale et 67 au sud du pays. Il faut toutefois préciser que seules les personnes qui ne sont pas issues des États-membres de l'Union européenne sont listées par l'ONG qui vise à améliorer les conditions de travail des travailleurs sans séjour légal ou dans une situation de séjour précaire.